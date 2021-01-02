Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере ветеринарии, не соблюдали требования законодательства по утилизации биологических отходов.

Ковровской городской прокуратуройпроведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя Галыниной М.В., в ходе которой выявлены нарушения.Прокуратурой установлено, что основным видом ее деятельности является ветеринария, в том числе предоставление услуг по хирургии, овариогистроэктомии (стерилизации), а также иных ветуслуг. В ходе медицинской и ветеринарной оперативной практики у индивидуального предпринимателя образуются биологические отходы в виде биологических тканей и органов. Согласно журналу учета лечебно-профилактических мероприятий в июне-сентябре 2020 года проводилась кастрация, в июне-июле 2020 года - овариогистроэктомия кошек, при этом документы подтверждающие передачу биологических отходов на утилизацию или захоронение в специально отведенных местах отсутствуют.Кроме того, при изучении журнала также установлено, что дважды в июле 2020 года производилась эвтаназия кошек, вместе с тем не представлены подтверждающие утилизацию трупов животных и ветеринарно-сопроводительные документы. По факту выявленных нарушений заместителем городского прокурора внесено представление. Аналогичные нарушения выявлены при осуществлении аналогичного вида деятельности 7 индивидуальными предпринимателями, прокуратурой также внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.(Фото:Pixabay)