Здание сохранит свою культурную направленность и будет открытым для владимирцев и гостей города. Аренду под офисы чиновники не рассматривают.

Во Владимире «Музей вишни» выставили на торги. Помещение на улице Летне-Перевозинская площадью 278 квадратных метров мэрия готова сдать за 677, 8 тысяч рублей в год или за 56,5 тысяч рублей в месяц.В горадминистрации отмечают, что здание сохранит свою культурную направленность и будет открытым для владимирцев и гостей города. Аренду под офисы чиновники не рассматривают.Музей вишни открылся в мае 2017 года, но так и не стал центром притяжения для туристов. В первый год его посещали в среднем два человека в сутки.