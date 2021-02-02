В Муроме сотрудники ФСБ накрыли бутлегера. Как установили правоохранители, 46-летний мужчина перед Новым 2021 годом закупил 10 тысяч литров спирта в немаркированных емкостях. К празднику ему

В Муроме сотрудники ФСБ накрыли бутлегера. Как установили правоохранители, 46-летний мужчина перед Новым 2021 годом закупил 10 тысяч литров спирта в немаркированных емкостях. К празднику ему удалось сбыт в розницу 3,5 тысячи литров. Впрочем, полностью реализовать товар у бутлегера не получилось. Его вычислили сотрудники ФСБ. Спирт злоумышленник хранил в гараже, там правоохранители нашли и изъяли