Сразу по двум новым специальностям будут готовить в новом учебном году во Владимирском филиале РАНХиГС. Что нового ждет еще будущих абитуриентов и их родителей?

Сразу по двум новым специальностям будут готовить в новом учебном году во Владимирском филиале РАНХиГС. Что нового ждет еще будущих абитуриентов и их родителей?В новом учебном году Владимирский филиал РАНХиГС впервые будет осуществлять набор на специальность- таможенное дело. Профессионалы в этой сфере востребованы.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- 18-Мы знаем, что у нас в области очнь ктивно работает таможня Владимирской области . Причем, в ее состав входит 4 субъекта РФ . Я уверен , что эта структура нуждается в подпитке хорошо подготовленными сотрудниками, и я уверен , что мы сделаем очень хороший набор на эту специальность.Преподаватели Президентской академии совместно со специалистами-таможенниками готовы дать качественные знания по этому направлению. Еще одна новая специальность Владимирского филиала Президентской академии -это судебно-прокурорская деятельность.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- У нас очень сильный юрфак, который уже себя зарекомендовал достаточно давно. Очень качественный состав преподавателей. У нас есть есть и доктора, и кандидаты наук , очень много практиков, тех, кто работает в органах прокуратуры, в судебной системе. Соответственно мы знаем , что у нас очень разветвленная судебная система во Владимирской области и органы прокуратуры и все структуры нуждаются в подпитке очень хорошими кадрами, которые ориентированы именно на работу в этих структурах.Директор филиала Президентской академии, кандидат юридических наук Вячеслав Картухин настоятельно советует абитуриентам и их родителям обратить внимание на новые специальности. Среди всех филиалов страны, а их 53, у владимирского лучший показатель по набору студентов .Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Мы единственный вуз в стране при Президенте, у нас московский диплом, хорошая репутация. Очень интересные мероприятия, хороший коллектив, домашняя атмосфера.В вузе хорошая система стимулирования. Высокобальники могут получать прибавку к стипендии от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме этого в вузе гибкая система скидок для тех, кто поступил на платное отделение. При высоком балле скидка может достигать 20 процентов.К слову уже 8 февраля вуз, после периода коронавирусных ограничений , начинает работать в обычном режиме.Вера Куликова, Александр. Чунаев. Вести-Владимир.