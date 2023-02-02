Николаю Дроздову многое придется вынести.

Николаю Дроздову многое придется вынести.Многие сердца пропустили удар, когда их обладатели узнали о том, что Николай Дроздов попал в больницу. Учитывая почтенный возраст телеведущего, а ему, на секундочку, 85 лет, мысли о том, что произошло самое страшное, сразу же полезли в голову. Особенно при слове "реанимация", куда скорая и доставила страдающего от боли телеведущего.Восемь сломанных ребер, одно из которых проткнуло легкое – диагноз тяжелый, но поправимый. И, уверены фанаты, учитывая энергичность и жизнелюбие Николая Дроздова, он поправится быстро. Ведь, судя по видеоролику Никаса Сафронова, о котором уже Дни.ру сегодня утром,даже сегодня любимец миллионов чувствует себя значительно лучше. Но как скоро он поправится и вернется в строй?О том, каким станет 2023 год для Николая Дроздова эксклюзивно для портала Дни.ру рассказала нумеролог Ольга Фисенко. По мнению эзотерика, наступивший год станет для мужчины напряженным, суетливым, полным переговоров, передвижений и перемен. Не исключено, что травмированного гололедом ведущего передачи "В мире животных"2023 год заставит даже сменить работу.Кроме того, нумеролог увидела множество возможностей для новых достижений и новых знакомств. Но не обойдется и без негативных моментов."Возможны операции. Проблемы с костями и зубами. Проблемы по здоровью", – стало известно о возможных предстоящих вмешательствах в тело переломанного Дроздова.Напоследок, Ольга Фисенко пожелала Николаю Дроздову скорейшего выздоровления и множества возможностей для путешествий.