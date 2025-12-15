11 ознак того, що ви чоловік
1. Вас перевязали голубою стрічкою.
2. Ви - неодноразовий чемпіон світу по лижних гонках серед жінок.
3. Ви ніколи не говорили мамі: "мам, я сьогодні у подружки заночую!", хоча саме це і робили.
4. Ваше по батькові закінчується на "-ич". (Виключення: Вера Засуліч, Таня Друбіч, Мариля Радовіч).
5. Після того, як ви закінчили займатися коханням, непереборна сила відразу повертає вас лицем до стіни і примушує голосно хропти.
6. Два ваші пяні друзі дотягли вас не до свого будинку, а до вашого.
7. Після залучення до продажної любові грошей у вас стало менше, а не більше.
8. Ви приносите в сімю мало грошей, не те що Сидоров.
9. У вас є головна статева ознака - старе трико з міхурами на колінах.
10. Ви зіпсували кому-небудь її кращі ро
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