Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Через Мжару
В Суздале начался ремонт моста через реку...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Через Мжару
В Суздале начался ремонт моста через реку Мжара. Какие есть альтернативные пути и сколько продлится ремонт?
- Квартирный вопрос
Что делать, когда из одного ветхого жилья переселяют в другое? Жители аварийных домов встретились с прокурором области.
- Ильинский острог
И когда русская деревня 19-го века примет первых гостей? В Судогодском районе откроется новый туристический комплекс.