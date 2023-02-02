Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Через Мжару В Суздале начался ремонт моста через реку...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Через МжаруВ Суздале начался ремонт моста через реку Мжара. Какие есть альтернативные пути и сколько продлится ремонт?- Квартирный вопросЧто делать, когда из одного ветхого жилья переселяют в другое? Жители аварийных домов встретились с прокурором области.- Ильинский острогИ когда русская деревня 19-го века примет первых гостей? В Судогодском районе откроется новый туристический комплекс.