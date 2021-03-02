Во Владимире вынесли приговор 41-летнему уроженцу Челябинска.

Во Владимире вынесли приговор 41-летнему уроженцу Челябинска. Он признан виновным в мошенничестве. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что мужчина под чужим именем, и сообщив, что является военнослужащим, познакомился в соцсети с жительницей Владимира, с которой стал поддерживать отношения. Воспользовавшись доверительным отношением потерпевшей, под предлогом необходимости лечения ребенка их общего, он завладел чужими деньгами в сумме 530 тыс. рублей.Позднее он обманул другого жителя областного центра на 21 тыс. рублей, которые получил за «продажу» планшета и компьютерной приставки, которых у него на самом деле во владении не было.Кроме того, под предлогом оказания помощи в покупке дорогостоящего автомобиля по цене ниже рыночной, воспользовавшись доверительным отношением еще одной женщины, он получил от нее 650 тыс. рублей, не намереваясь изначально выполнять свои обязательства.Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, обязав выплатить потерпевшим материальный ущерб.