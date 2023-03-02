Во Владимирской области сотрудница банка присвоила 26 миллионов рублей вкладчиков. Петушинский...

Во Владимирской области сотрудница банка присвоила 26 миллионов рублей вкладчиков.Петушинский райсуд постановил, что используя свое служебное положение, он присвоила накопления его клиентов, а также совершила мошенничество.Подсудимая Напылова Т.А.путем оформления распоряжений о переводе, снятии, зачислении денежных средств со счетов и на счета клиентов банка, а также открытия банковских счетов с последующем выпуском банковской карты без ведома и согласия клиентов присвоила денежные средства на общую сумму более 26 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов владимирской области.Например, сообщив клиенту заведомо ложные сведения, оформила на его имя заявление об открытии вклада, убедив пострадавшего его подписать. Но, получив деньги, не внесла их на счет, а взяла себе 1 300 000 рублей.В итоге она признана виновной в совершении четырех преступлений. И в сумме получила 5 лет и 6 месяцев общего режима.Фото https://www.pxfuel.com/en