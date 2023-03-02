За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 43 человека получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 43 человека получили ранения.Полицейскими оформлено 435 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 120 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.Муромский районПо предварительной информации, 20.02.2023 г. в 06:00 на 4 км автодороги (обход г. Мурома с мостовым переходом через р. Ока) водитель автомобиля «Опель», 1988 г.р., совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» и два его пассажира госпитализированы, один пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 21.02.2023 г. в 07:40 на 2 км автодороги «Цикуль – Красный Октябрь» водитель автомобиля «Санг Енг», 1969 г.р., при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Санг Енг» и пассажиры автомобиля «Шевроле», 1979 г.р. и 1974 г.р., госпитализированы. Водитель автомобиля «Шевроле» и его пассажиры 1986 г.р. и 1973 г.р. направлены на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 22.02.2023 г. в 23:00 в г. Владимир на ул. Б. Московская у д. 63 водитель автомобиля «Фольксваген», 1967 г.р., допустил наезд на пешехода 1963 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 23.02.2023 г. в 15:55 на 315 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Рено», 1967 г.р., не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на частный дом. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир 1966 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Меленковский районПо предварительной информации, 25.02.2023 г. в 15:52 на 49 км автодороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «Киа», 1992 г.р., двигаясь в сторону г. Нижний Новгород, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 26.02.2023 г. в 16:00 в г. Муром на ул. Меленковское шоссе напротив д. 7 водитель автомобиля «ВАЗ», 1974 г.р., при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движущемуся слева автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 2004 г.р., совершив с ним столкновение. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!