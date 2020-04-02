Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что квитанции за март на оплату электроэнергии, тепла и горячей воды будут доставляться клиентам компании после 6 апреля.
Жителям, чьи дома оборудованы общедомовыми счетчиками тепла, в квитанциях будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2019 года.
АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что вплоть до особого распоряжения пени за несвоевременную или неполную оплату мартовских квитанций начисляться не будут.
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает ваше внимание, что сотрудники компании не производят прием платы за оказанные коммунальные услуги по месту проживания потребителей. И рекомендуют воспользоваться дистанционными сервисами для оплаты услуг, передачи показаний индивидуальных приборов учета и направлению обращений.
Произвести оплату без комиссии можно в Личном кабинете на сайте компании: http://study.vladcomsys.ru.
Для решения неотложных вопросов можно воспользоваться сервисом «Обратная связь»: www.vladimir.esplus.ru; или электронной почтой: [email protected]