Работы производились на улицах Комиссарова, Соколова-Соколенка, Разина, Василисина, Растопчина, Солнечной.

МУП «Владимирводоканал» продолжает откачку воды с городских улиц. Вчера, 1 апреля, во Владимире для этих целей задействовали 8 бригад коммунальщиков, в распоряжении которых было 11 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Работы производились на улицах Комиссарова, Соколова-Соколенка, Разина, Василисина, Растопчина, Солнечной.Напомним, что жители города Владимира могут подать заявку на откачку воды, позвонив в диспетчерскую «Владимирводоканала» по круглосуточному номеру телефона 53-49-09.Приём заявок по вопросам коммунальной инфраструктуры города также ведётся через интернет-портал «». На 14:00 1 апреля из 9150 поступивших жалоб выполнено 9120, 30 обращений находились в работе.