Буквально «сгрызает» старое полотно, подготавливая место для нового. Во Владимире официально открыли сезон масштабного ремонта дорог. Первым делом специалисты занялись асфальтом на

Буквально «сгрызает» старое полотно, подготавливая место для нового. Во Владимире официально открыли сезон масштабного ремонта дорог. Первым делом специалисты занялись асфальтом на дублере улицы Верхняя Дуброва. На месте работает так называемый дорожный ресайклер — его эксперты любя зовут «асфальтовым грызуном». Все дело — в принципе работы. Внизу — огромный барабан с шипами, с помощью которого