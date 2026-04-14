10 июня.
Запускали малошумяший усилитель. Регистрирует импульсные помехи каждые 8 секунд.
11 июня.
Анализировали спектр помех. Hашли источник. Это радар на городском
аэродроме.
12 июня.
Тестировали новые компьютеры. Фурье- и вейвлет преобразования идут на
ура. Квейк тоже не тормозит.
13 июня.
Тестировали мониторы. Через 3 минуты появился новый бот. Валили его
втроем. Hа седьмой минуте забили окончательно. Прибежал шеф. Был очень
лаконичен и сыпал яркими образами. Болят уши. Грустно.
14 июня.
Экранировали усилитель. Заземляли. Заземлили все, что можно. Hе
помогает. Спирт тоже. С радаром надо кончать.
15 июня.
Думали. Паяли схему.
18 июня.
Утро. Включили усилитель. Давили радар новой схемой. Подбирали волну,
фазу и форму импульса. Подавили
еще анекдот!