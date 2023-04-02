Власти Владимира обсудили проект благоустройства бульвара художника Иванова. Во Владимире еще два...

Власти Владимира обсудили проект благоустройства бульвара художника Иванова.Во Владимире еще два года назад по просьбе жителей приступили к благоустройству Бульвара художника Иванова. За это время удалось сделать спортивную площадку для игры в мини-футбол и баскетбол, воркаут-комплекс, детскую площадку. Об этом сообщил Алексей Лызлов, на своей странице вконтакте.Но для полноценного развития и превращения данного общественного пространства в центр притяжения жителей микрорайона необходим комплексный подход.На встрече с главой города Дмитрием Наумовым была достигнута договоренность, что в этом году мы занимаемся детальным проектированием общественного пространства, а в следующем – начинаем реализацию проекта, добавил депутат.Фото pxfuel.com