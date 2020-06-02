Президент России Владимир Путин поддержал намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый губернаторский срок в Костромской области

Бизнес-элита связывает с выборами Ситникова на пост губернатора перспективы стабильного развития региональной промышленностиПрезидент России Владимир Путин поддержал намерение Сергея Ситникова баллотироваться на новый губернаторский срок в Костромской области. Регионом Ситников руководит с 2012 года. В сентябре – очередные выборы. «Костромская область стабильно и успешно поддерживает развитие бизнеса и эффективно взаимодействует с крупными инвесторами» - такую оценку деятельности главы региона дал генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.«Свеза» - один из крупнейших налогоплательщиков Костромской области. За последние пять лет отчисления составили почти 4 млрд рублей. На территории региона у компании два комбината – в Костроме и Мантурово. Ежегодный объем производства достигает 350 тысяч куб. м фанеры, которая идет на экспорт в 70 стран мира.Одним из важных прорывов, сделанных Сергеем Ситниковым на посту губернатора в развитии Костромской области, руководство «Свезы» считает улучшение качества дорог. Регион ежегодно наращивает объемы ремонтов. Если в 2012 году это было всего 4 км, то план на текущий сезон – ремонт 260 км дорог. Это не считая федеральных трасс в границах региона.«Как представитель стратегического инвестора в экономику области и одного из крупнейших налогоплательщиков могу отметить усилия Сергея Ситникова по развитию инфраструктурных проектов. Одним из главных его достижений стала работа по модернизации автодороги Кострома-Киров-Пермь – трасса получила федеральный статус в 2017 году и с тех пор активно ведется ее ремонт. Высвободившиеся от передачи этой магистрали средства область направила на ремонт других областных трасс. Для нашей компании, как и в целом для бизнеса региона, эти работы имеют огромное значение – автомобильным транспортом нам доставляют сырье, а мы отгружаем клиентам готовую продукцию. Так что от состояния дорог, без преувеличения, зависит значительная часть бизнеса, который дает в регионе работу почти 2000 человек. Новый импульс экономике региона придаст и решение вопроса по строительству транспортного объезда Костромы со вторым мостом через Волгу», - комментирует генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.Благоприятный климат делает Костромскую область привлекательной для инвесторов. Так, за последние два года на комбинате «Свеза» в Костроме запущен в эксплуатацию модернизированный пресс ламинирования, новая линия бесшпиндельного лущения, новая упаковочная линия, а также единственный в России пресс дегидратации шпона японской компании Kitagawa. Предприятие первым в деревообрабатывающей отрасли начало применять современные технологии, которые способствуют не только повышению объемов производства, но и улучшению экологического фона в регионе.«Регион стабильно и успешно поддерживает развитие бизнеса и эффективно взаимодействует с крупными инвесторами. В результате реализации инвестпроекта по модернизация фанерного производства «Свеза» в Мантурове стоимостью более 1,8 млрд рублей, компания получит в аренду на инвестиционных условиях несколько лесных участков», - отметил руководитель компании.По мнению Анатолия Фришмана в Костромской области много задач, решение которых будет способствовать развитию промышленности – их реализацию в регионе бизнес-элита связывает именно с деятельностью Сергея Ситникова. В очередной раз в готовности костромского губернатора решать самые сложные задачи и принимать для этого самые нестандартные решения можно было убедиться по развитию ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией.«Мы ведем бизнес во многих регионах, и я могу отметить, что Костромская область стала одной из немногих, где вирус не получил широкого распространения, а для борьбы с ним не пришлось вводить жесткие ограничения, которые неизбежно ударили бы по экономике. В регионе была оперативно принята программа поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Уверен, что политика по развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, проводимая Сергеем Ситниковым и его командой, поможет справиться со многими проблемами, и у нас у всех будет еще больше поводов гордиться Костромской областью и ее предприятиями», - прокомментировал Анатолий Фришман.