Злоумышленник похитил, а затем выбросил имущество соседей по общежитию.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что осенью прошлого года фигурант, проживающий в общежитии, проник в комнату к соседям и похитил имеющее ценность имущество.Установить личность злоумышленника помогли свидетели. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Обвиняемый пояснил, что воспользовался моментом, когда в комнате соседей никого не было, отверткой вскрыл замок и проник внутрь. Похитив технику и одежду на сумму более 3 600 рублей, фигурант покинул комнату. Позже, испугавшись, что мог быть замечен другими жильцами, он выбросил все похищенное.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.