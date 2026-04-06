Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков подписал постановление о проведении месячника санитарной очистки. Он продлится весь апрель, а центральным событием станет

Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков подписал постановление о проведении месячника санитарной очистки. Он продлится весь апрель, а центральным событием станет общегородской субботник 25 апреля, сообщили в мэрии. Власти призывают присоединиться к уборке всех: районные администрации должны рекомендовать выйти на субботник товариществам собственников жилья, частным организациям и неравнодушным горожанам. Центр управления городскими дорогами поможет