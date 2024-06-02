Владимирские врачи диагностировали редкий синдром у новорожденного малыша Благодаря совместной...

Владимирские врачи диагностировали редкий синдром у новорожденного малышаБлагодаря совместной работе врачей-неонатологов, невролога и ортопеда, у новорожденного ребенка диагностировали редкий синдром Клиппеля-Фейля."Синдром Клиппеля-Фейля – редкий врожденный порок развития шейного отдела позвоночника, заключающийся в сращении и уменьшении количества позвонков. Частота его встречаемости — примерно 1 случай на 120 000 новорожденных детей", - пояснили в Областной детской клинической больнице города Владимира.Аномалия формируется внутриутробно, еще в эмбриональном периоде за счет гипо- и аплазии, нарушения разделения шейных сегментов, запаздывания слияния в процессе закладки позвонков.Основными симптомами, характеризующими синдром Клиппеля-Фейля, является укорочение шеи, смещение границы роста волос, нарушение подвижности позвоночника в шейном отделе.В наиболее тяжелом варианте мочки ушей достают плеч, а подбородок — грудины, затруднено глотание и дыхание. Характерно широкое разведение лопаток и зачастую их укорочение. В ряде случаев отмечаются аномалии мускулатуры плечевого пояса и складки на шее.В диагностике синдрома участвуют различные узкие специалисты, проводится рентгенография, КТ и МРТ позвоночника, генетический анализ, расширенное обследование внутренних органов (сердца, почек, легких, головного мозга).Фото: пресс-служба ОДКБ г. Владимира