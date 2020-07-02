Приобретали форму за счет курсантов и собирали деньги на лекарства, предоставляемые бесплатно. Региональный Следком раскрыл подробности уголовного дела в отношении начальника

Приобретали форму за счет курсантов и собирали деньги на лекарства, предоставляемые бесплатно. Региональный Следком раскрыл подробности уголовного дела в отношении начальника Владимирского юридического института. По версии следствия, летом 2017 года Сергей Бабурин дал указание подчиненным сотрудникам собрать с курсантов деньги на приобретение спортивных костюмов с символикой института. На одежду скинулись курсанты 1-3 курса, а следующие