Они продлятся до конца предстоящих выходных, 30 июня.

За 5 месяцев текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате данных автоаварий 5 человек погибли и 93 получили ранения различной степени тяжести.Оперативно-профилактическое мероприятие «Обгон» проходит на территории областного центра и продлится до конца предстоящих выходных, 30 июня. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру работают на участках дорог, где отмечается рост ДТП, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на встречную полосу.Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п. 11.1 ПДД РФ, водитель перед началом осуществления обгона должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения другим участником дорожного движения. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.