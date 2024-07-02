Сотрудники полиции повторяют с детьми важные правила дорожной безопасности.

В целях недопущения роста аварийности с участием детей и обеспечения безопасности в период летнего отдыха сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели мероприятие «Безопасное лето» для детей, посещающих пришкольные лагеря районных образовательных учреждений.Госавтоинспекторы уделили особое внимание правилам использования средств индивидуальной мобильности и велотранспорта, разъясняя ребятам последствия ошибок, допущенных их сверстниками при катании, а также езде без использования защитной экипировки: шлема, перчаток и наколенников.Также юные участники дорожного движения познакомились с профессией полицейского, которая, конечно же, неотъемлемо связана с дорогами и транспортом. Повторив правила безопасного нахождения на улице, дети познакомились с устройством патрульного автомобиля, где опробовали громкоговорящее устройство, маяки и рацию. Ребята интересовались обязанностями госавтоинспектора и расспрашивали об интересных случаях на дороге.Вместе с детьми из Лесниковской школы сотрудники полиции организовали в центре населенного пункта профилактическую акцию «Внимание, каникулы! На дорогах дети!», в рамках которой провели беседы с водителями, призывая их к осторожности и соблюдению ПДД, ведь на дороге в любой момент могут появиться юные пешеходы.Профилактическую беседу с водителями транспортных средств провели и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Меленковскому району. Основной акцент сотрудники полиции сделали на профилактике нарушений правил обгона. Инспектор ДПС Сергей Мазуров рекомендовал водителям воздержаться от выезда на встречную полосу в нарушение ПДД: «лобовые столкновения» транспортных средств отличаются тяжестью последствий.Сотрудник Госавтоинспекции Кольчугинского Отдела МВД России Сергей Перов приехал к ребятам в летний лагерь Бавленской средней школы. Старший лейтенант полиции рассказал детям об опасных ситуациях, нередко возникающих на дороге. Вместе в игровой форме разобрали «дорожные ловушки», повторили правила поведения при переходе проезжей части дороги, а также правила передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.