В афере «Ваш родственник попал в ДТП» обвиняемый выполнял роль курьера. Забирая деньги у пенсионеров, молодой человек осознавал, что занимается противоправной деятельностью.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Судогодского района. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемый «работал» на телефонных мошенников, которые обманывали граждан по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».В ходе следствия установлено, что в начале мая молодой человек откликнулся на поступившее в одном из мессенджеров сообщение с предложением легкого и быстрого заработка. Ответив согласием, местный житель сразу получил конкретные поручения от так называемого куратора.Так, 17 мая пожилой жительнице города Лакинск поступил звонок от неизвестного с сообщением, что ее родственник стал виновником ДТП и для того, чтобы он смог избежать ответственности за совершенное деяние, требуется собрать все имеющиеся деньги и передать их курьеру. Бабушка собрала свои сбережения и передала 250 000 рублей прибывшему к ней домой 20-летнему жителю Судогодского района.Через несколько дней в аналогичной ситуации оказалась жительница Ковровского района. Пенсионерка передала молодому человеку 180 000 рублей.А уже 24 мая противоправную деятельность фигуранта пресекли полицейские. Злоумышленник был задержан, дал признательные показания и раскаялся в содеянном.В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением предано в суд для рассмотрения по существу.