Встречу поддержал председатель Общественного совета при ОМВД.

Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Меленковскому району Юлия Малова и Алексей Ульянов вместе с председателем Общественного совета при ОМВД Игорем Долженковым провели профориентационную встречу с выпускниками местного отделения Муромской государственной инженерно-технической академии.Сотрудники полиции проинформировали молодежь о возможности обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел, порядке отбора кандидатов на службу. Рассказали о задачах, которые выполняют стражи порядка в своей повседневной деятельности.Полицейские отметили, что при поступлении на службу особое внимание уделяется образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке кандидатов. Подробно проинформировали о процессе трудоустройства, отметили, какие социальные гарантии предоставляются сотрудникам полиции.Юноши и девушки смогли задать интересующие вопросы. С теми, кто заинтересовался службой органах внутренних дел, а также поступлением в ведомственные вузы, в том числе на заочное обучение, сотрудники ОРЛС провели дополнительные консультативные беседы, ознакомив соискателей с направлениями деятельности полиции.