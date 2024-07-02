3 июля жители и гости города Владимира смогут посетить концертную программу, которая совместит в себе звучание карильона, клавесина и электронного органа. Концерт в центре города начнется в

3 июля жители и гости города Владимира смогут посетить концертную программу, которая совместит в себе звучание карильона, клавесина и электронного органа. Концерт в центре города начнется в 16:15 с творческой встречи с российским музыкантом, лауреатом многих музыкальных конкурсов, солистом государственной Белгородской филармонии Тимуром Халиуллиным и ведущим в Европе карильонистом Йозефом Хаазеном. Музыканты поделятся со зрителями особенностями и секретами