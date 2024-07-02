В Гусь-Хрустальном будут судить мужчину, убившего своего брата Органами предварительного следствия...

В Гусь-Хрустальном будут судить мужчину, убившего своего братаОрганами предварительного следствия установлено, что в новогоднюю ночь 58-летний обвиняемый и его брат распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт: обвиняемый рассердился, что потерпевший, несмотря на просьбу уехавшей соседки, не накормил в тот день её собаку.«… В ходе возникшей драки злоумышленник нанес жертве не менее 5 ударов руками по лицу и голове, а затем взял нож и ударил брата в грудь. От проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца пострадавший скончался до приезда скорой помощи. ...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.Злоумышленник сам вызвал службу спасения и написал явку с повинной, рассказав, что орудие преступления (нож) он выкинул на улице. Однако впоследствии обвиняемый от своих показаний отказался, утверждая, что он «не мог убить брата».Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений