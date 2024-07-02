В Муроме в День семьи, любви и верности поженятся 30 пар Свадьбы будут проходить в течение трёх...

В Муроме в День семьи, любви и верности поженятся 30 парСвадьбы будут проходить в течение трёх дней: 5-го, 6-го и 8-го июля.В течение трех дней распишутся 56 пар. А в сам День семьи, любви и верности поженятся 30 пар из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Иваново, Челябинска, Владикавказа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской и Саратовской областей.Массовая регистрация шести пар состоится на сцене Муромского театра.Напомним, как сообщали ранее, на время празднования — с 6 по 8 июля — город перекроют.6 июля на улице Московской пройдет фестиваль детских шоу и аниматоров, на Вознесенской площади будут работать три площадки с шоу-реконструкциями - гусарская баллада "Давным-Давно", "Эпоха Просвещения" и "Пушкин", здесь же можно будет увидеть выставку голубей.На улице Ленина появится площадка культуры Китая и выставка автомобилей, на площади Революции пройдет городской пленэр, а на площади Победы будет работать детский городок.На улице Советской развернется ярмарка с участием мастеров и ремесленников, а на площади 1100-летия Мурома будет расположена площадка военно-исторического клуба "Вареж".Завершением праздника станет концерт с участием известных коллективов и артистов на улице Набережная. Он начнется в 19 часов.7 июля с 15 до 20 часов на площади имени 1100-летия Мурома состоится фестиваль «ДжазМост». Перед зрителями выступят: Квинтет Даниэля Адиянца, Квинтет Сергея Васильева, Ekilibrio, Jazz Dance Orchestra, Квартет Даниила Крамера.8 июля в монастырях пройдут богослужения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений