Мужчина был задержан оперативниками в момент организации очередного тайника-закладки. Всего полицейские установили расположение 35 тайников с «синтетикой», организованных фигурантом.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району завешено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».Противоправная деятельность обвиняемого, причастного к распространению на территории города Вязники и Вязниковского района синтетических наркотиков, была пресечена полицейскими в апреле 2024 года. Установлено, что фигурант приобретал оптовые партии мефедрона, расфасовывал наркотик на мелкие «свертки» и сбывал наркопотребителям бесконтактным способом.При организации очередной закладки злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками полиции. Полицейские установили расположение в общей сложности 35 тайников с наркотиками, организованных фигурантом.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Суда обвиняемый дожидается под стражей.