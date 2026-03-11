Приходит тип в автосалон, ходит смотрит на тачки ... подходит к одной из самых навороченных и дорогих и спрашивает продавца:
- А вы машины в кредит на пять лет продаете ?
- Продавец: Да, конечно, ... все для клиентов...
- А скажите, я вот тут паспорт с собой не захватил, можно я вам свои паспортные данные продиктую ?
- Продавец: Да, конечно, ... все для клиентов...
- Да вы что ??? ... а вот у меня всего с собой 500 баксов, можно их вам оставить, а 50% от стоимости машины я вам через пару недель поднесу ?
- Продавец: Да, конечно, ... все для клиентов...
Тип аж попутался, грит:
- Вы что, меня подъбываете ?
- Продавец: ну ты же первый начал.
еще анекдот!