Женщина из Кольчугинского района незаконно поставила на учет в обветшалый дом в селе Есиплево семью (супругов и ребенка) из Кыргызстана. Преступление вскрылось в ходе проверок прокуратуры,

Женщина из Кольчугинского района незаконно поставила на учет в обветшалый дом в селе Есиплево семью (супругов и ребенка) из Кыргызстана. Преступление вскрылось в ходе проверок прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства. Дом принадлежал умершему другу женщины. У нее права собственности нет. Как оказалось, постройка пребывает в плохом состоянии. Иностранцы пояснили, что ни дня там не прожили,