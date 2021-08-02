За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 47 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 103 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 274 происшествия с материальным ущербом.Камешковский район:28 июля 2021 г. около 13:00 на 17 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ», 2001 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на металлическое ограждение, съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП пассажир 2000 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Меленковский район:27 июля 2021 г. около 20:10 в г. Меленки на ул. 1-го Мая у д.111 произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», 1991 г.р., не справился с управлением в результате чего транспортное средство занесло на правую по ходу движения обочину, где произошел наезд на пешехода 2005 г.р., после чего автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на опору ЛЭП и наезд на дерево. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Юрьев-Польский район:29 июля 2021 г. около 13:50 на 8 км автодороги «Горки-Черкасово» произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», 1983 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения транспортного средства кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир 1984 г.р. госпитализированы.г. Владимир:30 июля 2021 г. около 14:50 во Владимире на Суздальском проспекте у д. 21 произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан», 1981 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада» под управлением водителя 1954 г.р. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада», 1961 г.р., 2011 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:31 июля 2021 г. около 12:05 в г. Муроме на Карачаровском шоссе у д.24 произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель», 1993 г.р., при развороте не предоставила преимущество в движении двигавшейся прямо во встречном направлении автомашине «ВАЗ» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» направлена на амбулаторное лечение, водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.