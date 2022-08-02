Для восстановления справедливости её родители обратились в прокуратуру.

В Гусь-Хрустальном 8-летнюю девочку-инвалида не обеспечили специальным пищевым продуктом. Для восстановления справедливости её родители обратились в прокуратуру.Итак, по назначению врача девочка нуждается в сухой смеси «Пептамен Юниор», которая должна предоставляться бесплатно. Однако несмотря на наличие льготного рецепта, маленькая пациентка не получила обещанный продукт.Прокурор написал заявление в суд, который удовлетворил иск. Благодаря вмешательству ведомства девочка обеспечена диетическим питанием.