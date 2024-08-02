85 лет службе специальной связи России: во Владимире прошла торжественная церемония гашения...

"85 лет службе специальной связи России": во Владимире прошла торжественная церемония гашения именного конвертаСпецвязь России отмечает 85-летие. Его выпустили специально к юбилею службы.Подробнее Ангелина Свищ.Доставка государственной важности. Под таким девизом вот уже 85 лет служба специальной связи России перевозит сверх ценные грузы - от документов до предметов искусства и военной техники. В праздничный день прошла торжественная церемония гашения почтового конверта.Открыл церемонию первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ни одно событие в России также не обходилось без доставки секретной документации и сегодня, когда решаются задачи, связанные в том числе и с обеспечением безопасности государства, мы плотно взаимодействуем с отделом спецсвязи.На почтовых конвертах - юбилейная символика спецсвязи, а также все способы отправлений: автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом. Посылки доставляются от Камчатки до Калининграда.Евгений Федоров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Отрадно что в разработке этого конверта и марки приняли участие наши коллеги из акционерного общества " Марка". В логотипе использован юбилейный логотип Главного управления специальной связи.История отечественной спецсвязи началась в 1939 году. Структура создана для доставки секретных и ценных грузов. 1 августа того же года специалисты преступили к выполнению задач, поставленных государством.Приоритет- полная гарантия сохранности отправлений. От слаженной, четко выстроенной деятельности службы зависит работа множества ведомств и организаций страны.Алексей Егоров, начальник Управления спецсвязи по Владимирской области:- Вместе со всеми остальными видами специальных грузов мы обеспечиваем доставку и избирательной документации, материалов ЕГЭ, все материалы ЕГЭ в город Владимир и Владимирскую область поступают через службу специальной связи.После процедуры гашения и прохождения через сеть почтовой связи конверт приобретает эксклюзивную коллекционную ценность. 10 тысяч экземпляров уже доставлены в крупные города региона.Евгений Манов, директор областного Управления Федеральной почтовой связи АО "Почта России":- В связи с 85-летним юбилеем "Почта России", а конкретно АО "Марка" изготовила конверт и штемпель с тиражом 500 тысяч экземпляров. Определенное количество 10 тысяч останутся на территории Владимирской области.В Управлении спецсвязи по Владимирской области работает порядка ста человек. Сотрудники ежедневно выезжают в разные уголки региона чтобы доставить особо важный груз.Ангелина Свищ, Александр Голубев "Вести-Владимир"