Александр Авдеев и его первый заместитель Александр Ремига сейчас находятся в рабочей поездке в Турции. Губернатор побывал на предприятии производителя бытовой техники Vestel и предложил

Александр Авдеев и его первый заместитель Александр Ремига сейчас находятся в рабочей поездке в Турции. Губернатор побывал на предприятии производителя бытовой техники Vestel и предложил компании вернуться в Александровский район. Напомним, в 2003 году компания начала в Александрове сборку кинескопных телевизоров, но через два года предприятие полностью сгорело. Позже компания вернулась, но уже стала производить