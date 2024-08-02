Депутаты Государственной Думы Алексей Говырин и Татьяна Буцкая оценили работу социальных учреждений...

Депутаты Государственной Думы Алексей Говырин и Татьяна Буцкая оценили работу социальных учреждений города КовроваДепутаты Государственной Думы Алексей Говырин и Татьяна Буцкая вместе с министром соцзащиты региона Любовью Кукушкиной проинспектировали социальные учреждения Коврова — филиал фонда «Защитники Отечества» и семейный МФЦ. Слово Александру Сыпченко.В этот многофункциональный семейный центр с каждым днем приходит все больше семей, которым нужна помощь и поддержка. Особое внимание — детям с ограниченными возможностями здоровья. Сыну ковровчанки Ольги Волковой 8 лет. В семейном МФЦ он получает целый комплекс услуг по индивидуальной программе реабилитации.Ольга Волкова, жительница г. Коврова:- Получаем логопеда, дефектолога и реабилитолога, массаж и коктейльчик. Сенсорная комната очень интересная.Помимо медицинской реабилитации в семейном МФЦ можно получить консультации психолога, социального работника, юриста. Но, по мнению депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина, семейные МФЦ должны «нарастить» свой функционал. Например, за счет большего количества услуг по оформлению документов: заменить паспорт, получить свидетельство о рождении ребенка или справку о составе семьи.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:- Эти центры, безусловно, должны стать одним из важных факторов, условий по развитию и поддержке многодетных семей. Собственно, государство поэтому и открывает эти центры, чтобы было куда прийти, получить всю необходимую помощь. Наша задача настроить взаимодействие таким образом, чтобы люди могли получать бесшовно фактически любую услугу.С коллегой по работе в Думе согласна депутат Татьяна Буцкая. Социальная поддержка от государства должна быть доступна каждому.Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы РФ:- Взаимодействие не только социальной службы, но и медицинской - это то что мы сейчас хотим внедрять на федеральном уровне, потому что нельзя разъединить проблемы, особенно если это проблемы, связанные с ребенком с инвалидностью либо ребенок с ОВЗ. Это всегда комплекс и медицины и социальная помощь семьи.Министр соцзащиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина отметила важность подобных встреч с федеральными законодателями. Прямой диалог в рамках межведомственного взаимодействия помогает оперативно решить вопросы, в том числе и по донастройке федерального законодательства в части социальной политики государства.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области:- Мы можем задать вопросы, мы можем уточнить направления. Вообще в целом по региону, какие дополнительные меры предусмотрены для семей участников СВО или же для детей с ограниченными возможностями. Такой взаимообмен он очень важен.По итогам визита депутаты Госдумы отметили, что во Владимирской области семейные МФЦ пользуются популярностью у жителей, самое главное, чтобы в таких Центрах люди получали услуги в режиме «одного окна», подчеркивает парламентарий от Владимирской области Алексей Говырин.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир"