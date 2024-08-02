Пациенты старше 40 должны проходить медосмотр ежегодно.

Во Владимирской области среда объявлена единым днем для проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона 1 августа. Руководителям поликлиник поручено обеспечить работу всех подразделений, задействованных в осмотрах.Тем не менее, многие медицинские учреждения приглашают пациентов пройти осмотры и в другие дни, помимо среды. Диспансеризация проводится раз в три года для лиц в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для тех, кому 40 лет и старше.