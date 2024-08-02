Об этом сообщают представители регионального надзорного ведомства в своем телеграме.

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям трех местных жителей о нарушении их прав на охрану здоровья и ненадлежащем лекарственном обеспечении.Было установлено, что все заявители являются инвалидами и получают лечение от онкологических заболеваний в медицинских учреждениях региона. Им было назначено медикаментозное лечение, включая ряд лекарственных препаратов, которые им должны предоставляться бесплатно.Однако органы здравоохранения не своевременно предоставили пациентам необходимые лекарства, и двое из них вынуждены были приобретать их за счет собственных средств.По информации надзорного ведомства, в результате проверки межрайонный прокурор подал исковые заявления в суд обязать Министерство здравоохранения выполнить свои обязательства.