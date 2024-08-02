«Ну и сервис»: хозяин гостиницы в Гороховце выстрелил в посетителя из травмата 9 мая 2024 года...

«Ну и сервис»: хозяин гостиницы в Гороховце выстрелил в посетителя из травмата9 мая 2024 года хозяин гостиничного комплекса в Гороховце постучался к потерпевшему в арендованном номере. Он высказал претензию о якобы доносившемся из комнаты крике ребенка.На надуманное замечание мужчина никак не отреагировал, после чего обвиняемый забрал из своего автомобиля травматический пистолет и вернулся к номеру потерпевшего.Последний - во избежание конфликта - вышел на территорию гостиничного комплекса, однако, фигурант догнал его и беспричинно выстрелил из травматического пистолета в ногу жертвы.В дело вмешалась полиция...«Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее его кратковременное расстройство, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия)», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Свою вину злоумышленник не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений