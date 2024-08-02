Здание возвели из некачественных материалов, из-за чего страдают жильцы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к ситуации с проблемным жилым комплексом в Гусь-Хрустальном, о чем стало известно из информации пресс-службы ведомства 2 августа. В 2020 году жители аварийных зданий были переселены в новый многоэтажный дом, однако вскоре обнаружилось, что строительство было выполнено с использованием низкокачественных материалов.Как следствие, в новостройке стали возникать постоянные трудности с отоплением, окна и стены промерзают, на них появляется плесень, а система вентиляции работает ненадлежащим образом. Также отмостки начали проседать, штукатурка отваливается, а потолки обрушаются. Жители неоднократно обращались к управляющей компании и строительной фирме, но не получили помощи.В связи с вышеописанными проблемами было начато расследование. Бастрыкин поручил Артему Александровичу Кулакову, главе следственного управления СКР по Владимиру, подготовить отчет о ходе и итогах проверки.