Синоптики прогнозируют потепление, но дождливая погода во Владимирской области сохранится Несмотря...

Синоптики прогнозируют потепление, но дождливая погода во Владимирской области сохранитсяНесмотря на кратковременные дожди, в небе над 33 регионом ожидаются прояснения. Солнце порадует жителей своим недолгим присутствием, а воздух начнёт прогреваться. Хотя температура всё ещё будет оставаться ниже климатической нормы.В субботу, 3 августа 2024 года, днем ожидайте на столбике термометра отметку +24°С. К вечеру она опустится до +18°С.Западный ветер будет двигаться со скоростью 2 м/с.Показатель влажности - 83%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 740 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений