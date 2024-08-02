Суздаль вновь принял всероссийские спортивные сборы На этот раз в туристический комплекс Арт-отель...

Суздаль вновь принял всероссийские спортивные сборыНа этот раз в туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад» приехали гимнастки со всей страны. На отчетном выступлении побывала наша съемочная группа.Как волны в море. Гимнастика художественная соединилась с эстетической. И перед зрителями предстает настоящий спектакль — тонкий и чувственный.Глядя на их номера, трудно представить, что все они подготовлены за 8 дней. Ровно столько длились гимнастические сборы в Суздале, объединившие 210 спортсменок из разных городов и регионов. Девочкам (самым маленьким здесь четыре, самым взрослым 16 лет) предстояло не просто отточить элементы и повысить свой артистизм, но и сработать как одна большая команда.Эльвира Маткаримова, тренер по пластике:- К каждому нужен индивидуальный подход. Но их 30 человек в группе. И нужно удержать внимание на себе. Ну и помимо них в зале есть еще другие занятия. Особенно, когда было актерское мастерство. Они и туда, и сюда. И все интересно.Тренер Эльвира Маткаримова сама когда-то приезжала сюда в качестве гимнастки. Теперь же учит пластике других. Говорит, летние спортивные сборы как раз и нужны для того, чтобы отработать все, что не успели сделать в сезоне.Спортсмены называют это «выйти на пик». Ну а в древнем Суздале сама атмосфера способствует проявлению талантов, уверена организатор сборов Светлана Молчанова. Пять лет подряд она привозит ребят именно сюда, в туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад».Светлана Молчанова, организатор гимнастических сборов:- Здесь очень классно. Здесь душа и вообще сам Суздаль, он пропитан любовью, спокойствием, тишиной. И что говорить о Николаевском Посаде… Здесь настолько все продумано, здесь настолько все на высшем уровне . И поэтому мы сюда хотим ездить каждый год.Владимир, Ковров, Муром, Казань, Рязань, Петрозаводск и Архангельск. География суздальских гимнастических сборов широка. И отчетный концерт, ставший красочным финалом этой спортивной встречи, доказал - эти спортсменки способны на многое.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести «Владимир»