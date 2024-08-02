В августе на реализацию инициатив жителей Владимирской области по программе «30 на 70» выделено свыше 60 млн рублей.

В августе на реализацию инициатив жителей Владимирской области по программе «30 на 70» выделено свыше 60 млн рублей. Об этом рассказала регионального правительства.Напомним, что по обновлённой программе земляки должны собрать всего 30% от суммы, необходимой на воплощение проекта в сфере благоустройства. Остальное добавит областной бюджет.В августе участниками программы стали 42 муниципальных образования 33-го региона, жители и организации которых собрали в порядке добровольных пожертвований 25,9 млн рублей.Идеи благоустройства самые разные. Так, в Вязниках по инициативе граждан планируется восстановить ограждение Покровского мемориала; в Александрове – провести текущий ремонт городских дорог, в Гусь-Хрустальном районе – выполнить гидродинамическую очистку артезианской скважины в посёлке Уршельском.