Выставка приурочена к 1000-летию города-музея. Образ Суздаля, с его церквями, монастырями и невысокими домами, представят художники из разных уголков Владимирской области. Суздаль не зря

Выставка приурочена к 1000-летию города-музея. Образ Суздаля, с его церквями, монастырями и невысокими домами, представят художники из разных уголков Владимирской области. Суздаль не зря считается сердцем Золотого кольца. В этот уютный городок часто приезжают творческие люди, чтобы вдохновиться атмосферой и красотой. Художники собираются на пленэры и симпозиумы. И каждый мастер видит Суздаль по-своему. Посмотреть на