Двое приятелей во время путешествия из-за непогоды вынуждены были переночевать в доме у богатой вдовы.
Через 9 месяцев один из них получает письмо от адвоката вдовы, и в ужасе звонит другу:
-Помнишь мы во время похода ночевали в доме у вдовы?...
-Помню....
-Помнишь как ты несколько раз ходил к ней в комнату, а потом хвастал как славно ты ее отдрюндрюжил?
-Ну.... помню....
-Ты что назвался ей моим именем?
- Аааа....ээээ... да..., а что, у нее родился ребенок?
-Нет, но можешь меня поздравить!..... Вдова умерла и завещала мне все свое состояние.....
еще анекдот!