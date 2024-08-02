За первые шесть месяцев этого года во Владимирской области было выдано 5472 ипотечных кредита. Как рассказали в региональном отделении Банка России, это на 18% меньше, чем за аналогичный период

За первые шесть месяцев этого года во Владимирской области было выдано 5472 ипотечных кредита. Как рассказали в региональном отделении Банка России, это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ипотечных кредитов за первые полгода составила 16,7 миллиардов рублей, этот показатель снизился на 17%, по сравнению с прошлым таким же периодом. Большая