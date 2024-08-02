Развитие высшего образования в регионе, мотивация для выпускников и новые кадры. Такие темы обсуждали в «правительственный час» в Государственной думе. Выступление министра науки и высшего
<a href="https://33live.ru/novosti/02-08-2024-v-gosdume-obsudili-razvitie-vysshego-obrazovaniya-v-regionax.html" target="_blank">В Госдуме обсудили развитие высшего образования в регионах</a> - Развитие высшего образования в регионе, мотивация для выпускников и новые кадры. Такие темы обсуждали в «правительственный час» в Государственной думе. Выступление министра науки и высшего
[url=https://33live.ru/novosti/02-08-2024-v-gosdume-obsudili-razvitie-vysshego-obrazovaniya-v-regionax.html]В Госдуме обсудили развитие высшего образования в регионах[/url] - Развитие высшего образования в регионе, мотивация для выпускников и новые кадры. Такие темы обсуждали в «правительственный час» в Государственной думе. Выступление министра науки и высшего