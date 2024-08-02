Развитие высшего образования в регионе, мотивация для выпускников и новые кадры. Такие темы обсуждали в «правительственный час» в Государственной думе. Выступление министра науки и высшего

Развитие высшего образования в регионе, мотивация для выпускников и новые кадры. Такие темы обсуждали в «правительственный час» в Государственной думе. Выступление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова по видеосвязи заслушали спикер Заксобрания Ольга Хохлова, её заместитель Роман Кавинов и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. В своём докладе министр рассказал, что за 4 года в России