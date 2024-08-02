В отделе соцзащиты мужчина оформил субсидию на открытие автомастерской. 12 февраля он получил 350 тысяч рублей. Согласно бизнес-плану, 209 тысяч должны были пойти на покупку нового винтового

В отделе соцзащиты мужчина оформил субсидию на открытие автомастерской. 12 февраля он получил 350 тысяч рублей. Согласно бизнес-плану, 209 тысяч должны были пойти на покупку нового винтового автомобильного подъемника грузоподъемностью 4 тонн. Как выяснили в ходе прокурорской проверки, на самом деле подозреваемый приобрел б/у подъемник, который стоил в несколько раз дешевле. Фигурант отчитался о его