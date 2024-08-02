Правоохранители задержали жительницу Москвы 1972 года рождения. Даму подозревают в даче взятки сотруднику исправительного учреждения.

Правоохранители задержали жительницу Москвы 1972 года рождения. Даму подозревают в даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 31 июля. Следствие полагает, что москвичка передала начальнику больницы ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России полмиллиона рублей за внесение заведомо ложных сведений в документы супруга. Однако сотрудник сообщил о происшествии начальству.«В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.