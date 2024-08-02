Юные поисковики Владимирской области обнаружили следы авиакатастрофы 1942 года под Муромом Там в...

Юные поисковики Владимирской области обнаружили следы авиакатастрофы 1942 года под МуромомТам в июле прошла учебно-тренировочная Вахта памяти.Практические занятия прошли в Ковардицком лесу, на месте гибели экипажа советского бомбардировщика. Ребятам удалось обнаружить фрагменты самолета.Все найденные материалы переданы на хранение в местный школьный музей имени героя Советского Союза Николая Гастелло.