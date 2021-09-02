02.09.2021

2021-09-02 16:35:05

Паралимпийская чемпионка Вера Муратова живет и тренируется в Лакинске

В Токио продолжается паралимпиада. У нашей команды, занимающей сейчас второе место, уже более девяноста медалей. И одна из них была завоевана спортсменской из Собинского района Верой Муратовой. Накануне медалистка Токио вернулась домой в Лакинск. У нее в гостях побывала наша съемочная группа.



Медаль паралимпиады с японским веером и надписью шрифтом Брайля «Токио-2020», на ребре - три выемки, означающие, что это бронза. Для Веры Муратовой это главная награда в спортивной карьере, но только пока...



Вера Муратова, бронзовый призер паралимпиады в Токио:



- Для меня это как когда альпинист покоряет вершину горы - вот это для меня в данный момент, что я взобралась на эту гору.



Это "бронзовый подход" сорокаоднолетней спортсменки из Лакинска: вес в 132 килограмма взят, но в последующих двух подходах судьи фиксируют у Веры технический брак и золото достается нигерийке Босе Омолайо, серебро у украинки Натальи Олейник.



Дмитрий Красильников, старший тренер паралимпийской сборной команды России по пауэрифтингу, личный тренер Веры Муратовой:



- Как случилось - так случилось, но ехали мы, конечно, за золотой медалью. Ну, и немножко порадовало, что нигерийка не смогла снять ее мировой рекорд, он до сих пор действующий её стоит - 143 килограмма. Будем рассчитывать, что, не скоро, конечно, но мы постараемся справиться с этим рекордом и с нигерийской спортсменкой.



Вера потеряла способность ходить еще в детском саду - заболела желтухой, а в больнице заразилась полиомиелитом. Последствия оказались необратимыми. Но несмотря на это, девушка начала заниматься разными видами спорта - в том числе, например, фехтованием. В итоге, остановилась на пауэрлифтинге и попала в сборную страны. На паралимпиаде в Лондоне в 2012-ом году заняла четвертое место. Тренируется спортсменка прямо у себя дома. Рабочий вес - 125 килограммов, не больше и не меньше.



- У нас традиция: не разбирать штангу, не снимать блинов - то есть, потренировался и этот вес оставил. Мы так уехали на сборы в Алексин готовиться дальше к Токио.



После небольшого отдыха и реабилитации, Вера Муратова начнет готовиться к Чемпионату мира - он пройдет в Грузии, в декабре. Но главная цель - попасть в Париж на следующую паралимпиаду. Спортивный век паралимпийца достаточно долог - в Лондоне, например, выступала пятидесятишестилетняя российская спортсменка.



Мама Веры уверена, что её мечта о золоте Олимпиады сбудется.



Татьяна Муратова, мама Веры Муратовой:



- Ой, характер у неё боевитый. Я ей всегда желаю на день рождения или на праздник какой: «Девочка моя, будь бодрой, дерзкой!».



Кстати, кроме паурлифтинга, Вера занимается еще и музыкой, например, на тренировочные сборы возит с собой укулеле.



- Сейчас я осваиваю новый музыкальный инструмент, сейчас покажу. Называется калимба...



Этот африканский инструмент, похожий на ксилофон, спортсменка брала в Токио - расслабляться после тяжелых тренировок.







Никита Тарбеев, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».