Сотрудники патрульно-постовой службы отмечают профессиональный праздник. Они охраняют порядок на улицах, в скверах и парках, других общественных местах, часто первыми приходят на помощь

Сотрудники патрульно-постовой службы отмечают профессиональный праздник. Они охраняют порядок на улицах, в скверах и парках, других общественных местах, часто первыми приходят на помощь людям в экстремальных ситуациях. Эта служба в полиции считается самой народной. В этом году во Владимирской области сотрудники ППС пресекли более 32 тысяч административных правонарушений, раскрыли свыше 300 преступлений. В частности, в